Sels ziet vanop de bank Newcastle miraculeus winnen in slotfase

28/09/16

Doelman Matz Sels moest woensdag in een inhaalwedstrijd van de Championship voor de eerste keer in de competitie vanop de bank toekijken. Zijn team Newcastle maakte tegen Norwich in de toegevoegde tijd een ongeziene comeback en boog dankzij goals in de 95e en 96e minuut een 2-3 achterstand nog om in een 4-3 overwinning.