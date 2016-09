Romelu Lukaku bezorgt zieke Thomas (8) de dag van zijn leven

Door: redactie

28/09/16 - 16u58 Bron: AD.nl

Thomas Taylor werd door zijn favoriete club Everton verrast met een dag die hij waarschijnlijk nooit zal vergeten. De 8-jarige Thomas, die al sinds hij zes maanden oud was vecht tegen kanker, mocht poseren voor de traditionele elftalfoto van het team op Goodison Park.

En dat was nog niet alles. Nadat de jonge voetbalfan een balletje had getrapt met zijn helden, mocht hij ook nog eens de schoenen van Romelu Lukaku en Ashley Williams mee naar huis nemen.



"Het was fantastisch", zegt hij op de website van de club. "Ik heb genoten van de hele dag, maar het mooiste was dat ik op de foto mocht met Romelu.''



De schoenen krijgen een mooie plaats op zijn slaapkamer liet de kleine Evertonian weten.