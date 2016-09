Hoe mysterieuze jongeman na een mail de sportieve adviseur van Duchâtelet werd

Door: Kristof Terreur en Mike De Beck

28/09/16 - 14u03 Bron: London News Online

© photo_news.

Eindelijk kan er een gezicht geplakt worden op de mysterieuze adviseur van Roland Duchâtelet. Begin deze maand verspreidde het nieuws zich dat Thomas Driesen uit het niets de sportieve adviseur van de voorzitter van Charlton werd, maar diezelfde Driesen probeert nu in een exclusief interview met de London News Online de "leugens" op te klaren. "Het maakt me niet uit wat mensen zeggen over mij. Ik wil enkel de leugens die rondgaan in de pers uitleggen", zegt de Belgische scout van Charlton Athletic.

Hoe Driesen zich binnenpraatte bij Duchâtelet, is een verhaal apart. Kort nadat Duchâtelet Standard kocht, zou de jonge Limburger hem hebben gemaild met wat er allemaal verkeerd liep bij zijn club. Tegelijk legde hij uit waarom zijn idool Mario Balotelli nooit een strafschop mist. Voor zo veel jeugdige stoutmoedigheid heeft Duchâtelet wel een zwak. In zijn clubs net als in zijn bedrijven omringt hij zich graag met jonge, ambitieuze mensen. Driesen werd zijn sportieve orakel. Zeg in transfers Thomas Driesen vond het tijd om zijn kant van het verhaal te doen. Nadat voormalige trainers van de club uit de Championship, de Engelse tweede klasse, Chris Powell en Guy Luzon uit de doeken deden dat ze niet de laatste zeg hadden in verband met transfers. De fans maken zich dan ook zorgen dat een persoon die zomaar uit het niets opduikt alles mag beslissen. Al zit het volgens Driesen zo niet in elkaar. "Ik begrijp hun zorgen wel. Wanneer ik begon te werken voor Standard draaide het allemaal om leren. Leren van de meer ervaren scouts, leren van de technische directeur, leren van de trainers. Ik leerde veel bij op korte tijd, want ik ben een voetbalfreak."

Adviseur door simpelweg een mail te sturen

Hoe begon de samenwerking tussen de twee dan? "Ik nam contact op met Duchâtelet om over voetbal en tactiek te praten. Wanneer we dan in contact kwamen, gaf ik hem verslagen over spelers die in de pers gelinkt werden aan Standard. Hij vroeg me dan om steeds meer en meer te werken, totdat het iets fulltime werd."



Inmenging met de selectie

"Het gaat hier niet over mij. Het kan me niet schelen wat mensen over me zeggen. Ik probeer enkel de leugens die rondgaan in de pers uit te leggen. Zoals inmenging met de selectie van het team. Of dat er een bepaalde persoon - ik - de finale beslissing had als het op transfers aankomt. Waar komt dat zelfs vandaan?"



Verlies-verliessituatie

Driesen zegt wel dat hij nog steeds actief is binnen de club van Duchâtelet. Alleen wil hij zijn leeftijd niet meteen kwijt. "Ik geef mijn mening over spelers, maar het is de trainer die beslist. Slechts een keer gaven we de coach een speler die hij niet echt wilde. De speler was dan niet gelukkig, net als de trainer en de scouts. Dat is een verlies-verliessituatie voor iedereen."