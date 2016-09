Seizoen is voorbij voor Clint Dempsey, die sukkelt met hartritmestoornissen

Door: redactie

28/09/16 - 06u35 Bron: Belga

© ap.

De Amerikaanse international Clint Dempsey moet noodgedwongen een punt zetten achter zijn seizoen wegens hartritmestoornissen. Dat maakte Seattle, de MLS-club van de aanvaller, gisteren bekend.

"Clint Dempsey zal in 2016 niet meer spelen. Hij wordt nog steeds geplaagd door hartritmestoornissen, die vorige maand werden vastgesteld", aldus Garth Lagerway, sportief directeur van Seattle. "Als het probleem nu behandeld wordt, hopen we om hem te kunnen rekenen voor 2017."



Dempsey, die voor de Amerikaanse nationale ploeg 52 keer scoorde in 131 interlands, staat sinds eind augustus aan de kant. De Amerikaanse bondscoach Jürgen Klinsmann moet het in november zonder de ex-speler van Fulham en Tottenham stellen in de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Mexico en Costa Rica.



Seattle is momenteel met 38 punten zevende in de Western Conference, met nog vijf matchen voor de boeg in het reguliere MLS-seizoen om een ticket af te dwingen voor de play-offs.