Juventus leidt Kroaten van Zagreb naar de slachtbank mét goaltje van man van 90 miljoen Higuaín

Door: Glenn Bogaert

27/09/16 - 23u05

© reuters.

De makkelijkste overwinning in de Champions League vanavond? Die van Juventus op het veld van Dinamo Zagreb. De Kroatische dwerg werd in eigen huis in de pan gehakt, na 90 minuten stond er een pijnlijke 0-4 te blinken. Al na een halfuur leek het pleit beslecht, onder andere dankzij de 0-2 van toptransfer Gonzalo Higuaín. 'Juve' prijkt met vier punten meteen ook mee aan de leiding, het deelt de kop met Sevilla.

Soms is het klasseverschil gewoon te groot, maar dan moet je de klus toch nog altijd klaren. De Italiaanse landskampioen was vastbesloten om er daar in Zagreb korte metten mee te maken. Na 24 minuten was het prijs met dank aan de Bosnische strateeg Miralem Pjanic, nog niet zo heel lang geleden de grote man bij AS Roma. En van toppers gesproken die bij een andere Italiaanse (top)club al het mooie weer maakten: ook Gonzalo Higuaín pikte zijn graantje mee met zijn allereenste CL-doelpunt voor zijn nieuwe werkgever. Dat prijskaartje van 90 miljoen euro zal hem eeuwig blijven achtervolgen, maar een hypotheek op de neus voor goals van de Argentijn legt het zeker niet.



Samen met Sevilla op kop

Die 0-2 bleek nog niet het einde van een productieve avond want ook die andere trefzekere Argentijn Dybala zette zijn naam op het socrebord. Vijf minuten voor tijd mocht ancien Dani Alves de kroon op het werk zetten, 0-4 en de drie punten mee naar Turijn. En zo komt 'La Vecchia Signora' samen met het Spaanse Sevilla op kop in Groep H. De winnaar van de Europa League vloerde thuis het Franse Olympique Lyon, maar niet zonder moeite. Ben Yedder tekende vroeg in de tweede helft voor de krappe 1-0.