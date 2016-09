Gerardo Martino gaat in MLS aan de slag bij Atlanta United

Door: redactie

Gerardo Martino, de voormalige bondscoach van Argentinië, gaat komend seizoen aan de slag bij Atlanta United in de Major Soccer League (MLS). De Amerikaanse voetbalclub maakt in 2017 zijn debuut in de MLS en kiest voor de 53-jarige Argentijn om dat eerste seizoen in goede banen te leiden, zo kondigde de club dinsdag aan.

"Het is een ongelooflijke en historische dag voor onze club", verklaarde Arthur Blank, de Amerikaanse eigenaar van Atlanta United. "Gerardo brengt een koffer vol internationale ervaring mee, die onze spelers een serieuze duw in de rug gaat geven. Dit toont opnieuw het stijgende niveau van de MLS aan."



Martino zat zonder werk sinds hij het in juli voor bekeken hield als bondscoach van Argentinië, na de verloren finale in de Copa America tegen Chili (0-0, 4-2 na strafschoppen). In 2014 had Martino daar overgenomen van Alejandro Sabella na de verloren WK-finale tegen Duitsland (1-0 na verlengingen).



"Ik ben heel blij dat ik aangesteld ben als de eerste hoofdcoach in de geschiedenis van Atlanta United. De MLS bevindt zich momenteel in een begeesterende periode", verklaarde "Tata" Martino.



Naast zijn periode bij Argentinië coachte Martino ook FC Barcelona gedurende het seizoen 2013-2014. Hij was ook vijf jaar lang bondscoach van Paraguay (2006-2011).