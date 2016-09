Alderweireld en Vertonghen juichen in Rusland dankzij man in bloedvorm Son

Door: Glenn Bogaert

27/09/16 - 22u40

© reuters.

Succesvolle avond voor de Engelse teams in de Champions League want naast Leicester City heeft ook Tottenham Hotspur een gouden driepunter geboekt. 'The Spurs' van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen gingen met het kleinste verschil winnen op het veld van CSKA Moskou. Met dank aan een flits van man in bloedvorm Heung-Min Son. Tottenham volgt nu met drie punten in het spoor van AS Monaco.

© reuters. © photo news. © getty. © reuters.

Een 'Mission Impossible' zouden we het nu ook niet durven noemen, maar op een frisse herfstavond naar Moskou moeten? Er zijn leukere verplaatsingen. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen stonden dan ook voor een hete bedoening tegen CSKA. De Russen hadden op de openingsspeeldag knap een punt veroverd in Leverkusen terwijl 'The Spurs' in het mythische decor van Wembley verrassend op hun donder kregen van AS Monaco. Het was dus al een beetje van moeten, maar het ging ook vanavond niet van harte voor de de Londense topclub. Onze twee Rode Duivels moesten achterin messcherp zijn en moesten voorin hopen op een flits van Dele Alli.



Heung-Min Boem

Tien minuten voor rust leek het moment van het goudhaantje gekomen, maar zijn loeiharde trap strandde op de dwarsligger. Vijf minuten voor rust leek 'Mega Toby' bijna de held te worden, maar volledig vrijgelaten voor de kooi kopte hij pal in de handen van Igor Akinfeev. Na rust nam ene Heung-Min Son zijn verantwoordelijkkheid. Alomtegenwoordig was de Zuid-Koreaanse man in bloedvorm en hij zorgde keer op keer voor gevaar. Daar moest een doelpunt van komen en zo geschiedde. Twintig minuten voor tijd kreeg de 24-jarige aanvaller zijn beloning in de vorm van de 0-1. Nipt door de buitenspelval geglipt en vervolgens koud onder Akinfeev geschoven. Tottenham kreeg ook nog een dikke kans op een tweede treffer via Son en Eriksen, maar in het slot werd het toch nog even warm. CSKA kon echter niet meer prikken, de buit was binnen. In die andere match van Groep E sleepte AS Monaco in de ultieme slotfase een puntje uit de brand tegen het Duitse Bayer Leverkusen.