Petev ruilt Bulgaarse nationale ploeg voor Dinamo Zagreb

Door: redactie

27/09/16 - 18u29 Bron: Belga

Ivaylo Petev. © photo_news.

De Bulgaarse voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe bondscoach. Ivaylo Petev gaf vandaag zijn ontslag om, zo melden alvast verscheidene media, coach te worden bij Dinamo Zagreb. Bij de Kroatische kampioen neemt hij de plaats in van Zlatko Kranjcar, die onlangs opstapte na drie opeenvolgende nederlagen.

De 41-jarige Petev, een oud-middenvelder, was sinds december 2014 coach van zijn land. Hij kon Bulgarije niet naar het EK 2016 loodsen.



In de voorronde van het WK 2018 won de Bulgaarse elf begin september nipt met 4-3 van Luxemburg in zijn eerste wedstrijd in groep A. Op 7 oktober wacht een verplaatsing naar Frankrijk. Ook Nederland, Zweden en Wit-Rusland zijn tegenstanders. Wie Petev zal opvolgen, is nog niet duidelijk.



Dinamo Zagreb verloor twee weken geleden zijn openingsmatch in poule H van de Champions League met 3-0 van Lyon. Vandaag/dinsdag ontvangen de Kroaten de Italiaanse kampioen Juventus.



Naar verluidt wordt Petev morgen officieel voorgesteld door Dinamo Zagreb.