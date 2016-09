Ex-voetballer Ivan Klasnic heeft nieuwe nier nodig

Door: redactie

27/09/16 - 15u22

Klasnic in actie bij Bolton. © kos.

Ex-voetballer Ivan Klasnic heeft een nieuwe nier nodig om te overleven. De voormalige topschutter uit de Bundesliga leeft sinds 2007 met een nier van zijn vader, maar dat orgaan functioneert niet meer naar behoren.

"De artsen hadden mij op voorhand verwittigd dat ik de nieuwe nier niet mijn hele leven zou kunnen gebruiken", zegt Klasnic in Bild. "Nu is het moment gekomen waarop de dokters met het hoofd schudden wanneer zij mijn waarden zien."



De 36-jarige Kroaat vierde zijn grootste successen in de Bundesliga met Werder Bremen. Met die club won hij in 2004 de titel en de beker. De ex-international (41 caps, 12 goals) voetbalde ook nog voor St. Pauli, Nantes, Bolton Wanderers en Mainz. Vandaag leeft hij met zijn gezin in Hamburg.



De zoektocht naar een nieuwe nier belooft geen gemakkelijke opdracht te worden. De broer van Klasnic wil zich als donor kandidaat stellen, maar dat is geen optie. Het lichaam van Klasnic produceert inmiddels immers antistoffen die organen van familieleden afstoten. Indien zich geen levende donor aanbiedt, is Klasnic aangewezen op de nier van een overledene.