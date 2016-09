Touré: "De afgelopen jaren is het niet gelukt om racisme te bestrijden"

Redactie

27/09/16 - 12u37 Bron: ANP

© photo news.

Yaya Touré is het er niet mee eens dat de FIFA de taakgroep anti-discriminatie opheft. De viervoudig Afrikaans voetballer van het jaar en middenvelder van Manchester City noemt het bij de BBC een "belachelijk besluit".

"De afgelopen tientallen jaren is het niet gelukt racisme voldoende te bestrijden. Waarom stopt de FIFA dan nu met iets dat net begint te werken? Het kan toch niet dat de bond zelfgenoegzaam naar het WK in Rusland kijkt?", aldus Touré, die naar eigen zeggen zijn hele carrière al racisme heeft ervaren. "Op straat en in de stadions."



Touré was in 2013 een van de raadgevers toen voormalig FIFA-baas Sepp Blatter de taakgroep tegen racisme oprichtte. Volgens de FIFA heeft de taskforce een sterk programma opgesteld om racisme te bestrijden en zijn alle aanbevelingen doorgevoerd. Touré twijfelt daar aan. "Ik hoop maar dat de FIFA het allemaal goed heeft doordacht, maar ik heb er niet veel vertrouwen in."



De Ivoriaan noemt waarschijnlijk niet voor niets het WK van Rusland. Donkere voetballers ervaren daar geregeld racistische beledigingen vanaf de tribunes.