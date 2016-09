Michael Laudrup is nieuwe coach van Al-Rayyan

Door: redactie

Michael Laudrup (52) wordt de nieuwe coach van Al-Rayyan. De Deen is de opvolger van Jorge Fossati, die gisteren aangesteld werd als bondscoach van Qatar. Dat meldt de Qatarese club vandaag.

De voormalige ster van FC Barcelona en Real Madrid zal maandag zijn handtekening onder de overeenkomst met Al-Rayyan zetten. De Deen was in 2015 al aan de slag in Qatar. Hij leidde toen Lekhwiya naar de landstitel. Het voorbije seizoen kroonde Al-Rayyan zich tot Qatarees kampioen.



Eerder coachte Laudrup Brondby, Getafe, Spartak Moskou, Mallorca en Swansea City. Als speler behaalde hij zes Spaanse titels (vijf met Barça, één met Real Madrid) en één Scudetto (met Juventus).