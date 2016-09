Ranieri bij onze videoman: "Club Brugge kan Champions League winnen"

Mathieu Goedefroy

13/09/16 - 19u19

video Volgens Claudio Ranieri zou het zomaar kunnen dat Club Brugge in mei de finale van het kampioenenbal wint. Dat zei de Italiaanse wondercoach van Leicester City vanavond tegen onze videoman. "Waarom zou Club Brugge de Champions League niet kunnen winnen?", vroeg hij zich luidop af.

Claudio Ranieri presteerde vorig seizoen het onmogelijke door van staartploeg Leicester City een echte kampioenenploeg te maken in de Premier League. Hoe schat hij als wonderdokter dan de kansen van Club Brugge op Champions League-winst in? Niet onmogelijk, zo blijkt. "Waarom zou Club niet kunnen winnen? Het sprookje van Leicester is van toepassing op de sport, maar ook op het leven", klinkt het bij de Italiaan. "Als je gelooft in je doel kunnen er prachtige dingen gebeuren. Als je er niet in gelooft wordt het verhaal plots veel moeilijker. Ik denk dat Club Brugge de Champions League kan winnen. Ze maken in ieder geval evenveel kans als wij en Rostov." We zijn benieuwd...