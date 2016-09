Strijd voor plekje derde doelman bij Rode Duivels wordt spannend want ook hij is uitstekend bezig

Door: Glenn Bogaert

Wolfsburg kwam afgelopen weekend dan wel niet verder dan 0-0 tegen 1. FC Köln, met Koen Casteels was er toch minstens één speler die achteraf meer dan content kon zijn met zijn prestatie. De 24-jarige doelman hield zijn netten schoon en dat leverde hem ook een plekje op in het elftal van de week.

Een mooie onderscheiding in de Bundesliga dus voor het jeugdproduct van RC Genk. Een bijkomende eer trouwens want hij werd na de match tegen Keulen ook al verkozen tot man van de match. Volgens 'Kicker' speelde onze landgenoot een "perfektes Spiel". "Hij pakte alles wat hij maar kon pakken", klonk het lovend. Op dit moment lijkt Casteels dan ook zeker van zijn plekje onder de lat bij de ex-club van Kevin De Bruyne en dat is toch opmerkelijk aangezien hij clubmonument Diego Benaglio op de bank houdt. Benieuwd of zijn prestaties ook zullen opvallend bij Roberto Martínez want voorlopig lijkt Matz Sels het pleit te winnen voor het stekje van derde doelman bij de Rode Duivels.