Jelle Van Damme geeft assist bij winnend LA Galaxy

LA Galaxy heeft in de Major League Soccer (MLS) een 4-2 zege tegen Orlando City geboekt. Galaxy kon opnieuw op Jelle Van Damme rekenen, die omwille van een enkelblessure twee duels moest missen. Hij startte meteen in de basis, gaf de assist voor de tweede treffer en werd na 74 minuten vervangen.

Kevin Molino opende de score in de 20ste minuut, een kwartier later bracht Giovani dos Santos LA Galaxy langszij. Nog eens drie minuten later belandde een perfecte voorzet van Van Damme bij Alan Gordon: 2-1. Nadien liep Galaxy uit tot 4-1 dankzij doelpunten van opnieuw Dos Santos en Robbie Keane. In de slotfase milderde Brek Shea.



"Jelle is een sleutelspeler voor ons, misschien wel de belangrijkste sinds het seizoenbegin", aldus coach Bruce Arena. Hij is een leider en heeft enorm veel uitstraling op het veld."



Dankzij de driepunter is LA Galaxy met 47 punten tweede in de stand in de Western Conference, op vier eenheden van leider FC Dallas.