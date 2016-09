Rentree Robben laat nog heel even op zich wachten

Redactie

12/09/16

Arjen Robben maakt op z'n vroegst volgende week woensdag in de competitiewedstrijd tegen Hertha BSC zijn rentree bij Bayern München. Datzelfde geldt voor verdediger Jérôme Boateng. Dat zei trainer Carlo Ancelotti.

Beide spelers trainen na blessures voorlopig nog veel individueel, en doen dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen FK Rostov en zaterdag in het competitieduel met Ingolstadt sowieso nog niet mee.



Blessure

Robben stond de laatste maanden van het afgelopen seizoen geblesseerd aan de kant. De aanvaller begon fit aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar raakte in juli al tijdens de eerste oefenwedstrijd van Bayern weer geblesseerd. Zondag hervatte hij voorzichtig de groepstraining.



De Fransman Kingsley Coman is na een blessure wel bijna klaar voor een rentree. 'We werken met hem toe naar de wedstrijd van zaterdag tegen Ingolstadt', aldus Ancelotti.