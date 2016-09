Nike eert Pirlo met voetbalschoen

Pieter-Jan Calcoen

12/09/16 - 12u56

© Nike.

Een mooiere ode is nauwelijks denkbaar. Nike lanceert binnenkort een voetbalschoen die het opdraagt aan Andrea Pirlo: de Tiempo Pirlo.

© Nike.

De Italiaanse voetballegende Andrea Pirlo - tegenwoordig ploegmaat van Brillant en Chanot bij New York City FC - houdt van wijn. Als kind hielp hij in de buurt van zijn geboortedorp Flero al mee met de wijnoogst. Ook heeft hij sinds 2007 een eigen wijnbouwbedrijf, Pratum Coller. De beperkte oplage van de Tiempo Pirlo van Nike heeft daarom de kleur van merlot, een van de druivensoorten in de wijngaard.



Vier vergulde sterren

Daarnaast staan er vier vergulde sterren op het hielstuk en de hielplaat. Die symboliseren de vier WK-overwinningen van Italië. De eindpunten van de veters dragen dan weer de kleuren van de Italiaanse vlag. De binnenzool is van kurk.



De Tiempo Pirlo zal vanaf 19 september beschikbaar zijn via de app van Nike Football en op nike.com. Pirlo is al sinds jaren een gezicht van Nike.