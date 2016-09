Dit doet Balotelli bij zijn eerste baltoets voor Nice (terwijl Gomis hem uitdaagt)

Door: redactie

11/09/16 - 21u59

video

© afp.

Welgeteld zeven minuten, meer tijd had Mario Balotelli niet nodig om zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club Nice te maken. Het Italiaanse 'enfant terrible' eiste een strafschop meteen op en bleef ijzig kalm. Dat laatste was niet heel eenvoudig aangezien Bafetimbi Gomis zich van zijn kleinste kant liet zien. De kapitein van Olympique Marseille ging Balotelli even uitdagen, maar de Italiaan liet zich niet opjagen en jaste het leer tegen de touwen. Vieren deed hij uiteraard in zijn koele gekende stijl.



Lang kon Nice niet genieten van de voorsprong, want Thauvin maakte in de 17e minuut alweer gelijk. In de tweede helft zette Gomis de bezoekers vanop de stip op voorsprong, maar wie anders dan Balotelli bracht Nice weer langszij. In het absolute slot bezorgde Cyprien de thuisploeg nog de volle buit, 3-2. Bij Marseille speelde Leya Iseka (uitgeleend door Anderlecht) een uur mee.