Opnieuw geen zege voor De Laet en Aston Villa

11/09/16 - 16u41 Bron: Belga

Ritchie De Laet (tweede van links) kon weer niet winnen met Aston Villa. © photo news.

Aston Villa is vandaag op de zesde speeldag van de Championship niet verder gekomen dan een 2-2 gelijkspel tegen Nottingham Forest. Ritchie De Laet stond bij de thuisploeg de hele partij op de rechtsachter.

Na een mislukte start (5 op 15) is Aston Villa er ook in zijn zesde wedstrijd niet in geslaagd een tweede zege van het seizoen te boeken. Goals van McCormack (72.) en Gestede (74.), die het openingsdoelpunt van Vellios (58.) uitwisten, leken de Villans nochtans op weg naar de overwinning te zetten, maar de gelijkmaker van Lansbury (87.) bezorgde De Laet en co alsnog een koude douche. Aston Villa kampeert voorlopig op een teleurstellende zeventiende plaats.



In een prematuur degradatieduel heeft Go Ahead Eagles op de vijfde speeldag van de Nederlandse Eredivisie met 2-0 afstand genomen van Roda JC. Brands (27.), van op de stip, en Maatsen (89.) zorgden voor de doelpunten. Bij Roda stond kapitein Tom Van Hyfte de hele wedstrijd op het middenveld. Roda staat voorlopig op de zestiende plaats, een plek die op het einde van het seizoen deelname aan de nacompetitie inhoudt.



Promovendus Sparta pakte een punt op het veld van FC Groningen (1-1). Mahi (12.) bracht de thuisploeg op voorsprong, maar El Azzouzi (18.) schonk Sparta, met Ryan Sanusi een hele wedstrijd en Loris Brogno 57 minuten tussen de lijnen, toch nog een punt. Sparta kampeert voorlopig op een negende stek.