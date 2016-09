De Bruyne is 'hot' na masterclass in derby: "Van Mourinho's verschoppeling tot de verlosser van Guardiola"

Door: Glenn Bogaert, Hans Op De Beeck

11/09/16 - 13u25

© ap.

Een topprestatie die hem nog meer in de harten van de Man City-fans heeft gekatapulteerd. Kevin De Bruyne was gisteren alomtegenwoordig in de 'Manchester Derby' met een knap doelpunt, een assist en ook nog twee schoten tegen de paal. Man van de match, dat kon haast niet anders. De Rode Duivel wordt in Engeland dan ook stevig bewierookt na zijn 'masterclass' tegen grote rivaal Manchester United. Dat hij uitgerekend op Old Trafford en voor de ogen van José Mourinho schitterde, maakt zijn prestatie nog grootser.

Genadeloze afstraffer 'KDB' Ook in de Mirror wordt de loftrompet bovengehaald. "Mourinho vond hem niet goed genoeg, maar nu bezorgt De Bruyne zijn ex-trainer nachtmerries. Hij kreeg van United zo veel vrijheid en profiteerde daar met veel plezier van. Het slappe verdedigen en het gebrek aan concentratie achterin strafte hij genadeloos af." © Mirror.

Wie laatst lacht, best lacht Ook voetbalsite Squawka heeft niks dan lof voor 'KDB': "Er werd enorm gefocust op Zlatan als voormalige speler van Guardiola, maar uiteindelijk was een ex-speler van Mourinho die met de aandacht ging lopen. Er zat iets poëtisch in het feit dat Kevin De Bruyne de score opende in een match die Man City met 2-1 won. Hij verliet destijds Chelsea na negen keer gespeeld te hebben onder Portugese tacticus, maar hun wegen kruisten elkaar nog eens op Old Trafford met De Bruyne die als laatste lachte." © squawka. Kevin De Bruyne: 11-step journey from Mourinho rejection to Pep perfection - https://t.co/tgii5dnGHs pic.twitter.com/Ljiz3PW3eA — Squawka Football (@Squawka) Sun Sep 11 00:00:00 MEST 2016

De Bruyne maakt fans van Chelsea blij TalkSPORT bekeek de zaak vanuit het standpunt van Chelsea, dat ook mag gniffelen na de smadelijke thuisnederlaag van het Man United van Mourinho tegen City's De Bruyne. "Supporters van 'The Blues' waren destijds furieus dat Kevin De Bruyne mocht vertrekken omdat ze het gevoel hadden dat ze een van hun grootste talenten hadden verloren. Het mag dan ook niet verbazen dat de fans van Chelsea lachten en vierden toen De Bruyne uitpakte met een goal en een assist die de ploeg van Guardiola hielp om het team van Mourinho te vloeren op Old Trafford." © talksport.

"Voorbestemd om ster te zijn" Bij Sky Football is het ex-voetballer/coach en analist/columnist Graeme Souness die zijn licht laat schijnen over de klinkende totaalprestatie van onze uitblinkende Belg. "Hij heeft gewoon alles", laat de Schot zich lovend uit over De Bruyne. "Het was voor iedereen een verrassing toen Chelsea hem naar Duitsland liet vertrekken. Daar groeide hij al uit tot een sterspeler. Hij heeft twee goeie voeten, hij is snel en heeft voetbalintellect. Dat laatste is het belangrijkste dat je als voetballer nodig hebt. Hij is voorbestemd om een ster te worden. Hij zal goals maken, aanbrengen en hij speelt op de positie waar hij kan schitteren." © Twitter.