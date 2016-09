Cristiano Ronaldo haalt uit naar Barça-icoon: "Waar voetbalt hij? In Qatar?"

Manu Henry

11/09/16 - 10u03 Bron: Daily Mail

Ronaldo opende gisteren al na zes minuten de score tegen Osasuna © afp.

Cristiano Ronaldo vierde gisteren een geslaagde rentree bij Real Madrid. Amper zes minuten had de Portugese superster nodig om de netten te doen trillen in de met 5-2 gewonnen competitiewedstrijd tegen Osasuna. Na de wedstrijd reageerde de doelpuntenmachine bijzonder scherp op uitspraken eerder deze week van ex-Barcelona middenvelder Xavi Hernández.

GOAL! He's back! Only 5' on the field and @Cristiano scores the 1-0! https://t.co/49szabf19Z

Xavi, hier triomferend na de gewonnen Champions League-finale tegen Juventus in 2015 © photo news.

De inmiddels 36-jarige Xavi vertelde eerder deze week dat Ronaldo een buitengewone voetballer is, maar dat hij de pech heeft om van dezelfde generatie te zijn als Xavi's ex-ploegmakker Lionel Messi. "De enige mensen die Messi met Ronaldo vergelijken, wonen in Madrid", zo zei de 133-voudig Spaans international.



Die uitspraak is bij 'CR7' duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. "De meest gezochte voetballer op het internet ben ik. Degenen die op de voorpagina van de kranen willen komen, praten maar wat over mij. Wat maakt het uit wat Xavi zegt? Waar voetbalt hij? In Qatar? Wel, Xavi heeft nog nooit de prijs voor beste voetballer van de wereld gewonnen. Ik heb die drie keer in ontvangst mogen nemen", reageert Ronaldo geprikkeld.