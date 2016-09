Promovendus Alaves legt B-ploeg van Barça met debutant Cillessen in Camp Nou het zwijgen op (1-2)

Door: Steven Gijbels

10/09/16 - 22u20

1-2... Ibai scores for @Alaves and @FCBarcelona have some work to do... 25' to go at Camp Nou #BarAla https://t.co/sO8QGTm207 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) September 10, 2016

video FC Barcelona is zijn perfect rapport na drie speeldagen al kwijt. Promovendus Alaves ging in Camp Nou met de volle buit aan de haal, 1-2. Trainer Enrique liet verschillende sterspelers rusten en betaalde dat cash. Mathieu wiste de openingstreffer van Deyverson nog wel uit, maar tegen de treffer van Gomez had Barça geen antwoord meer klaar. Ook de inbreng van Suarez, Messi en Iniesta bracht niets meer op.

© epa. © afp. © epa. Met een druk programma voor de boeg (komende dinsdag komt Celtic op bezoek in de opener van de nieuwe Champions League-campagne) wisselde coach Luis Enrique er duchtig op los. Piqué, Roberto en Ter Stegen werden uit de selectie gelaten, terwijl Messi, Alba, Umtiti en Suarez vanaf de bank mochten toekijken. Daardoor kregen nieuwkomers Cillessen, Digne en spits Alcacer hun kans. Ook Vidal, Mathieu en Mascherano mochten opdraven.



Barcelona koud gepakt

Het inspireerde Barcelona nauwelijks. De thuisploeg monopoliseerde als vanouds de bal, maar voetbalde te traag om Alaves echt in verlegenheid te brengen. Verder dan een schotje van Rakitic viel er nauwelijks wat te beleven tot minuut 39. Als een duiveltje uit een doosje dook Deyverson op aan de eerste paal om een voorzet van Kiko fraai in doel te verlengen. Barça schoot plots wakker. Neymar miste een unieke kopkans op de 1-1 en Rakitic knalde van dichtbij een metertje naast de kooi. Halfweg prijkte er dus 0-1 op het scorebord. Lees ook

0-1! Camp Nou is surprised as @Alaves score the 0-1 and not the best debut for @JasperCillessen... #BARALA https://t.co/rwrmhp5nVl — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) Sat Sep 10 00:00:00 MEST 2016