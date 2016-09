Higuain helpt Juventus met twee goals aan derde zege

Door: redactie

10/09/16 - 20u40 Bron: ANP

© epa.

Juventus heeft ook de derde competitiewedstrijd van het seizoen in winst omgezet. De Italiaanse kampioen versloeg Sassuolo in Turijn met 3-1, vooral dankzij Gonzalo Higauin. De Argentijnse recordaankoop, voor 90 miljoen euro overgekomen van Napoli, luisterde zijn eerste basisplaats bij de 'Oude Dame' op met twee treffers.

Higuain was tijdens de voorgaande twee wedstrijden als invaller binnen de lijnen gebracht door trainer Massimiliano Allegri. Tegen Fiorentina maakte de Argentijn direct de winnende treffer (2-1). Allegri gaf Higuain tegen Sassuolo de voorkeur boven Mario Mandzukic en zag zijn nieuwe spits binnen tien minuten al twee keer scoren. Miralem Pjanic, ook een zomeraanwinst, maakte er nog binnen het halfuur 3-0 van. De bezoekers deden iets terug via Luca Antei, maar de zege van Juventus kwam geen moment in gevaar.