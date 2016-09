Comeback Cristiano gaat niet onopgemerkt voorbij bij swingend Real Madrid (5-2)

Door: Glenn Bogaert

10/09/16 - 19u45

9 op 9 en alweer vijf ballen in het mandje, het gaat Real Madrid werkelijk voor de wind. Santiago Bernabéu zag trouwens meer dan een aangename pot voetbal opgeluisterd met vijf goals tegen Osasuna, meest opmerkelijke wapenfeit bij 'De Koninklijke' was de langverwachte comback van sterspeler en grote roerganger Cristiano Ronaldo. En die toonde meteen weer zijn grote waarde en klasse.

Zes minuten waren we ver toen CR7 bij zijn grote rentree al meteen de netten deed trillen. Het was de inleiding van een doelpuntenrijke show. Maar liefst zeven keer trilden de netten in hoofdstad. Naast 'comeback kid' Ronaldo vonden ook Danilo en Sergio Ramos voor rust de weg naar doel. 3-0, de buit was na 45 minuten al binnen. Met de vingers in de neus.



10 goals in 3 matchen

Ook na rust ging het feestgedruis gewoon verder bij 'Los Blancos', met ook bikkelaar Pepe en maestro Luka Modric die hun goaltje meepikten. Een afstraffing leek in de maak voor speelbal Osasuna, maar toen de thuisploeg de voet dan toch van het gaspedaal haalde, werd de pijn toch een beetje verzacht. Oriol Riera en David García milderden tot 5-2. Een perfecte start voor Real Madrid, dat al 10 keer scoorde in drie matchen.