Odoi verliest met Fulham topper in de Championship

10/09/16

Denis Odoi heeft met Fulham op de zesde speeldag van de Engelse tweede klasse een 0-1 nederlaag geleden tegen Birmingham City. Odoi stond de hele wedstrijd tussen de lijnen bij de thuisploeg.

Een penaltydoelpunt van Donaldson (49.) bezorgden Odoi en Fulham een eerste nederlaag van het seizoen. De Londenaars speelden na een tweede gele kaart voor Madl (44.) de hele tweede helft met een man minder. Neeskens Kebano, pas overgekomen van Racing Genk, mocht na rust invallen. Fulham staat, net als Birmingham, op een gedeelde derde plaats in de Championship.



Marnick Vermijl leed met Preston in de thuismatch tegen Barnsley al z'n vijfde nederlaag op zes speeldagen. McGeady (64.) kon in de tweede helft de openingstreffer van Winnall (27.) nog wel uitwissen, maar Armstrong (79.) hielp de bezoekers alsnog aan de volle buit. Vermijl stond bij de thuisploeg de hele wedstrijd in de basis. Preston bengelt met drie punten voorlopig op de voorlaatste plaats.



Fayçal Rherras en Arnaud Djoum Sutchuin blijven na vijf speeldagen met Hearts bovenaan meedraaien in de Schotse Premiership. De bezoekers uit Hamilton kwamen vroeg in de tweede helft op voorsprong via Crawford (50.), maar dankzij treffers van Walker (69. en 81.) en Nicholson (90+3.) hield Hearts de drie punten toch nog thuis. Rherras stond de hele partij op het veld, Sutchuin werd na 62 minuten naar de kant gehaald. Hearts staat met tien punten tweede in de Schotse competitie.