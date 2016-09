Spurs-Belgen hebben geen problemen met Stoke, Defour en Benteke openen conto

Thomas Lissens

Tottenham Hotspur heeft een klinkende 0-4-overwinning geboekt op bezoek bij Stoke City. De Spurs, met Alderweireld en Vertonghen centraal achterin, haalden sporadisch hun niveau van vorig seizoen, maar dat volstond vanmiddag wel voor een deugddoende driepunter. Nog in de Premier League scoorde Christian Benteke zijn eerste doelpunt voor Crystal Palace en Steven Defour deed hetzelfde voor Burnley.

In tegenstelling tot eerder deze middag op Old Trafford, begon de partij in het Bet365 Stadium niet aan een verschroeiend tempo. Tottenham had de handen vol met de thuisploeg, die via Arnautovic ook op voorsprong leek te komen. Maar de Oostenrijker werd afgevlagd voor buitenspel.



De Spurs moesten geduld tonen, maar gaandeweg namen ze wel het commando over. Op het halfuur resulteerde dat in een uitstekende kans voor Dele, die wat gelukkig in balbezit kwam na een deviatie van Arnautovic. Maar de Engelse youngster - nog op zoek naar zijn beste vorm - wrong de kans knullig de nek om.



De meegereisde Spurs-fans tankten wel vertrouwen uit de actie. "Oh when the Spurs go marching in", weerkonk nog wat luider uit het uitvak en dat leek de spelers ook te inspireren. Vijf minuten voor rust bracht Son Tottenham immers op 0-1 na knap voorbereidend werk van Eriksen. Lees ook Net wanneer hele wereld toekijkt, toont De Bruyne zijn grote klasse: hij beslist Manchester derby met goal en assist

Efficiënt Tottenham in tweede helft En na tien minuten in de tweede kregen de toeschouwers in Stoke-on-Trent een gelijkaardige fase te zien. Eriksen bediende opnieuw Son en de Zuid-Koreaan krulde de bal heerlijk voorbij Given. De Spurs stoomden door en amper drie minuten later hing de 0-3 al tegen de touwen. Walker dweilde zijn rechterflank af en Dele had zijn voorzet maar in de verste hoek te duwen. De thuisploeg was de speelbal van een ontketend Tottenham en twintig minuten voor tijd dikte Kane nog aan tot 0-4. Daar bleef het ook bij. © reuters.

Benteke opent conto voor Palace Op bezoek bij Middlesbrough heeft Christian Benteke vanmiddag zijn eerste doelpunt in het shirt van Crystal Palace gemaakt. Na zestien minuten bracht de Rode Duivel 'The Eagles' onder goedkeurend oog van zijn broer en bankzitter Jonathan 0-1 voor met een knappe kopbal (zie video onder). Maar zeven minuten voor rust bracht Ayala de stand weer in evenwicht. Na de thee maakte Zaha er echter al snel 1-2 van en die score stond ook na negentig minuten nog op het scorebord. Zes minuten voor tijd stond Benteke zijn plaats nog af aan zijn jongere broer. © getty.