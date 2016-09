Ontketend Celtic vernedert Rangers in eerste beladen 'Old Firm' in vijf jaar: 5-1!

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Celtic heeft vandaag in de eerste Old Firm in competitie in vijf seizoenen stadsgenoot Rangers een 5-1 nederlaag aangesmeerd. Moussa Dembélé -niet te verwarren met onze Rode Duivel- was met een hattrick de uitblinker bij het katholieke Celtic.

© getty. Iets voorbij het halfuur barstte de Old Firm helemaal los in Celtic Park. Moussa Dembélé (niet onze landgenoot) zette de thuisploeg na 33 minuten op voorsprong met een rake kopbal. Negen minuten later verdubbelde diezelfde Dembélé de voorsprong van de thuisploeg met een schotje buitenkant voet. Rangers reageerde nog voor de pauze met een kopbaldoelpunt van Garner vlak voor rust.



Hattrick voor Dembélé

Na de pauze was het echter opnieuw de niet te stuiten Dembélé die de thuisploeg aan een doelpunt hielp. Met een knappe steekpass bediende de Fransman Sinclair, die Rangers-doelman Foderingham voor de derde keer passeerde. Debutant bij de blauwhemden Senderos kreeg een kwartier voor tijd nog zijn tweede gele kaart en zag nadien Moussa Dembélé met een gekruist schot zijn hattrick vervolledigen. Invaller Armstrong maakte de vernedering in blessuretijd helemaal compleet met een treffer in toegevoegde tijd. Onze landgenoten Dedryck Boyata en Logan Bailly zaten bij Celtic niet in de wedstrijdkern. Lees ook

