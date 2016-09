Net wanneer hele wereld toekijkt, toont De Bruyne zijn grote klasse: hij beslist Manchester derby met goal en assist

Door: redactie

10/09/16 - 15u23

Nolito laat zich graag in het feestje betrekken bij de 0-1 van Kevin De Bruyne. © photo news.

We vroegen ons de voorbije weken af of we Kevin De Bruyne niet een beetje kwijt waren. Een EK waarin hij zich nooit kon onderscheiden, een anonieme start bij Man City onder Guardiola en bleke prestaties tegen Spanje en Cyprus. Maar net in de o zo fel gehypete Manchester derby, match die haast de hele voetbalwereld met argusogen volgde, besloot KDB dat het tijd was om opnieuw uit te blinken. De grote man was hij, op Old Trafford. Knappe goal in minuut 14, even later een verrassend schot tegen de paal waarvan Iheanacho kon profiteren (0-2). Na de rust stierf zijn tweede goal weer tegen die dekselse binnenkant van de paal. De aansluitingstreffer van Zlatan was een doekje voor het bloeden voor de rode kant van Manchester. Pep haalt het van Mou, dankzij de enige echte 'King Kev'.

Ze hadden na drie speeldagen het maximum van de punten, maar in deze derby liet United fors van zijn pluimen. Pogba, de duurste voetballer ooit, viel in de eerste Engelse topper van het seizoen zwaar door de mand en ook Mourinho's keuzes om Mkhitaryan en Lingard op te stellen ten nadele van Rashford en Martial viel zwaar tegen. Dan was Fellaini, opnieuw op de zes, nog een van de weinige Mancunians die het hoofd boven water hield. Aan de andere kant zoog De Bruyne zowel de bal als alle aandacht naar zich toe. Iheanacho, jonge Nigeriaanse vervanger van de geschorste Agüero, kopte door en KDB deed de rest. Slim voorbij zoutpilaar Blind, handig in de korte hoek voorbij De Gea. Terwijl het met United van kwaad naar erger ging, ontbond De Bruyne in een regie met David Silva op het halfuur nog eens zijn duivels. Een even verrassende als geniale poging in de zestien richting verste hoek verdiende de 0-2, de paal was KDB's deel. Iheanacho, samen met De Bruyne man van de match, kon intikken. Old Trafford met verstomming geslagen. Mourinho, de man die van De Bruyne weinig tot niets moest weten op Stamford Bridge, niet in het minst. © epa. © afp. © epa. © reuters.