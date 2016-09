Ook in China toont Hulk dat hij flink wat buskruit in zijn voeten heeft

Thomas Lissens

9/09/16 - 21u00

video De Braziliaan Hulk verliet eerder deze zomer Zenit Sint-Petersburg voor het Chinese SIPG. De flankaanvaller verdient goed zijn brood in Shanghai en dan mag je al eens uitpakken met een knappe goal. Dat deed de 30-jarige ex-ploegmaat van Witsel en Lombaerts ook in de competitiematch tegen Beijing Guoan.

In de 51e minuut ging Hulk zijn kans van ver en de pegel van de Braziliaan belandde staalhard in de linkerbenedenhoek. Beijing-doelman Zhi Yang had geen reactie in huis.



Na het doelpunt van Hulk brak de partij ook helemaal los. Zo'n twintig minuten voor tijd zette de Turkse spits Burak Yilmaz de bordjes opnieuw gelijk en in de 82e minuut bracht Tenglong Lei de bezoekers op 1-2. Vlak voor affluiten mocht Hulk vanaf de stip echter nog voor de 2-2 zorgen.