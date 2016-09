Guardiola: "Ik wil gerust een wijntje drinken met Mourinho"

Door: redactie

Als trainers van de Spaanse grootmachten FC Barcelona en Real Madrid waren Pep Guardiola en José Mourinho gezworen vijanden. Toch is de kans groot dat ze morgen in Manchester samen een wijntje zullen drinken. Althans, als het aan Guardiola ligt toch.

"Als Mourinho me uitnodigt voor een glaasje wijn, dan zal ik zeker met hem meegaan'', zei de Spaanse manager van Manchester City tijdens zijn persbabbel. In Engeland is het gebruikelijk dat de managers na een wedstrijd samen een drankje drinken. Van Guardiola en Mourinho is echter bekend dat ze geen al te beste relatie hebben. In hun gezamenlijke Spaanse periode hadden ze het regelmatig verbaal met elkaar aan de stok. Ook daarom kijkt de hele voetbalwereld uit naar de Manchester Derby van morgen.



"Ik heb al vaak genoeg gezegd dat ik veel respect heb voor Mourinho'', aldus Guardiola. "Ik probeer altijd te leren van collega's, ook van hem. Onze rivaliteit is vooral groot gemaakt door de media, daar hebben wij geen invloed op. Onze periode als trainers van Barcelona en Real Madrid was voor ons allebei niet makkelijk. Maar we hebben elkaar een week of drie geleden gesproken tijdens een bijeenkomst van de managers uit de Premier League. Dat verliep allemaal heel netjes. Ik ga dus zeker een glas wijn met hem drinken als hij dat vraagt.''