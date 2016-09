Martínez' appeltje voor de dorst: Everton moet bondscoach nog riante 'oprotpremie' uitkeren

Yari Pinnewaert

9/09/16 - 16u09 Bron: Daily Mail

© belga.

Roberto Martínez is nog maar pas begonnen aan zijn uitdaging als bondscoach van de Rode Duivels, maar de 43-jarige Spanjaard kan wel nog rekenen op een stevige 'oprotpremie' van voormalige club Everton. Zo kwamen de advocaten van beide partijen overeen dat Martínez 12 miljoen euro op zijn bankrekening bijgeschreven krijgt - andere koek dan die één miljoen euro die Marc Wilmots zou gevangen hebben bij zijn vertrek bij de Duivels.

Roberto Martínez werd op 5 juni 2013 aangesteld als opvolger van David Moyes bij de 'Toffees' en na zijn knap eerste jaar loodste hij zijn team naar de vijfde plaats in de Premier League. Omdat ze bij Everton vreesden dat er kapers op de kust zouden komen voor hun tot dan succesvolle coach - zo werd hij destijds genoemd bij Tottenham en bij de Engelse nationale ploeg - schotelde Everton-voorzitter Bill Kenwright Martínez dan ook een contract voor vijf jaar voor. Een aanbod waar de Spanjaard gretig op in ging: zo werden andere clubs enerzijds afgeschrikt, maar had de trainer anderzijds zelf ook recht op een riante premie wanneer hij aan de deur gezet werd.

Het jaar nadien werd Everton pas elfde en ook de jaargang die daarop volgde was eveneens niet om naar huis over te schrijven, waardoor Martínez aan het eind ervan dus de deur werd gewezen. In het contract stond echter uitgestippeld dat hij bij ontslag nog de resterende termijn van zijn contract (tot juli 2019) zou worden uitbetaald, wat neerkwam op 12 miljoen pond (ofte 14 miljoen euro). Uiteindelijk ging onze bondscoach toch akkoord met een regeling van zowat 10 miljoen euro - al was zijn voorwaarde wel dat die som in één keer zou uitgekeerd worden. Everton ging daarmee akkoord, waardoor Martínez zich nu volledig kan concentreren op de Rode Duivels.