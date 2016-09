"Messi is fit, maar we moeten voorzichtig blijven"

Door: redactie

De Argentijnse sterspeler van FC Barcelona Lionel Messi, die sukkelde met een adductorenletsel, is klaar om morgen mee te spelen in de competitiewedstrijd tegen Alaves. Dat kondigde Barcelona-coach Luis Enrique aan. Hij voegde er wel aan toe dat er voorlopig voorzichtig omgesprongen moet worden met Messi.

"Messi heeft de hele week kunnen trainen", bevestigde Luis Enrique op de persconferentie, een dag voor de wedstrijd. "Hij heeft wel een gedeelte van de trainingen individueel afgewerkt. We concentreren ons vanaf nu op het team en proberen hem in de best mogelijke conditie te krijgen."



De Argentijnse sterspeler van Barça moest dinsdag door het adductorenletsel al de WK-kwalificatiewedstrijd van zijn land in Venezuela (2-2) aan zich laten voorbijgaan.



Verder hebben ook kapitein Andres Iniesta en verdediger Jérémy Mathieu de trainingen in groep hervat. Luis Enrique benadrukte wel dat beide spelers nog wedstrijdritme missen.



Barcelona staat na twee speeldagen in de Primera Division, samen met concurrent Real Madrid en Las Palmas, aan de leiding met het maximum van zes punten. Dinsdag nemen de Catalanen het op de eerste speeldag van de nieuwe Champions League-campagne thuis op tegen Celtic en onze landgenoot Dedryck Boyata.