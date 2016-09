Goed nieuws voor Zidane: Ronaldo en Benzema opnieuw helemaal fit

Door: redactie

Cristiano Ronaldo en Karim Benzema, die beiden vanaf het begin van het seizoen out zijn met blessures, zullen morgen in de competitiewedstrijd tegen Osasuna hun terugkeer vieren. Dat kondigde Real Madrid-coach Zinedine Zidane vandaag aan. Hij wilde niet bevestigen of het duo ook meteen aan de aftrap zal verschijnen.

"We zullen morgen bijna compleet zijn", liet Zidane horen op de persconferentie, een dag voor de partij. "Ronaldo is terug uit blessure. Het wordt wel zijn eerste wedstrijd in zestig dagen, dus we zullen hem even tijd moeten geven. Maar ik ben blij dat hij terug is", zei hij over CR7, die in de EK-finale een knieblessure had opgelopen.



Vrees voor hervallen Benzema

Spits Karim Benzema kwam nog in actie in de Europese Supercup tegen Sevilla (3-2 na penalty's), maar stond nadien een maand aan de kant met een heupblessure. "We kunnen niet garanderen dat Karim niet zal hervallen, maar momenteel gaat het zeer goed met hem. Hij zit bij de selectie voor morgen. We zullen zien of hij meteen aan de aftrap staat, maar het is wel de bedoeling dat hij speelminuten maakt", aldus Zidane.



Sporting Lissabon

Met twee overwinningen in twee speeldagen is Real Madrid, net als concurrent FC Barcelona en Las Palmas, foutloos begonnen aan de Primera Division. Woensdag neemt de Koninklijke het als titelverdediger op de eerste speeldag van de nieuwe Champions League-campagne op tegen Sporting Lissabon.