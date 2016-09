Sportief directeur Juventus: "Ik zeg liever dat de transfer van Witsel uitgesteld is"

Door: Mike De Beck

9/09/16 - 14u47 Bron: Juventus TV

© photo news.

De koffers van Axel Witsel waren al gepakt op de laatste dag van de zomermercato. De verdedigende middenvelder kon zich zijn toekomst in Noord-Italië al zo inbeelden, totdat de deal tussen Juventus en Zenit Sint-Petersburg in laatste instantie alsnog afsprong. Nog een jaartje Rusland dus, maar Giuseppe Marotta - sportief directeur bij Juventus - heeft de Rode Duivel nog lang niet opgegeven.

De medische testen waren op 'Deadline Day' al in kannen en kruiken en toch werd de overgang in de allerlaatste minuten van de transferperiode afgeblazen. Het was ongetwijfeld even slikken voor de Rode Duivel. Voor Juventus TV schept Giuseppe Marotta alvast wat duidelijkheid over de afgesprongen deal. "Axel was een mogelijke aanwinst en met de toestemming van Zenit waren de medische testen al achter de rug", vertelt de Italiaan.



Turijn wenkt

Waarom viel het dan in extremis toch allemaal in duigen? "De transfer ging niet door omdat Zenit geen vervanger vond", zegt Marotta. Maar de sportief directeur heeft de piste Witsel, wiens contract bij Zenit na dit seizoen afloopt, duidelijk nog niet laten varen na de afgesprongen gesprekken. "Ik zeg liever dat de transfer uitgesteld is... Witsel is een interessant profiel en hij heeft altijd gezegd dat hij wenst om voor ons te spelen." Afspraak tijdens de volgende mercato dus voor een nieuwe episode in de transfersaga rond Axel Witsel. Turijn wenkt.