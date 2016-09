Mediamagnaat Eyraud nieuwe voorzitter van Olympique Marseille

Door: redactie

9/09/16

De Franse mediamagnaat Jacques-Henri Eyraud wordt de nieuwe voorzitter van de Franse voetbalclub Olympique Marseille. Dat kondigde de nieuwe eigenaar van de club, de Amerikaan Frank McCourt, aan in een persbericht.

Eyraud, de voorzitter van een mediagroep gespecialiseerd in ruitersport, zal Giovanni Ciccolunghi opvolgen. Die verving sinds eind juli Vincent Labrune. Eyraud zal zijn functies opnemen na het afronden van de verkoop van de club aan McCourt. Dat zou voor het einde van het jaar moeten zijn.



"Jacques-Henri heeft de afgelopen maanden nauw met mij samengewerkt dit project", onderlijnde McCourt. "Samen zullen we van Olympique Marseille opnieuw één van de grootste sportmerken in Europa en daarbuiten maken."



De benoeming van Eyraud tot nieuwe voorzitter komt er acht dagen na de aankondiging van de verkoop van de club aan Frank McCourt, voormalig eigenaar van baseballclub Los Angeles Dodgers.



Marseille staat in de Ligue 1 na drie speeldagen op een gedeelde tiende plaats. Het team huurt dit seizoen onze landgenoot Aaron Leya Iseka, het broertje van Rode Duivel Michy Batshuayi, van Anderlecht.