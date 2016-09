Is dit het droomelftal der coaches (met één Belg in doel)?

Door: redactie

9/09/16 - 12u52

European coaches when they were players... THAT midfield #UCL pic.twitter.com/ppQP8iPHiR

Vanaf volgende week is het weer zover, dan worden de eerste poulewedstrijden afgewerkt in de Champions League en de Europa League. Met liefst vijf Belgische ploegen (Club Brugge in de CL en Standard, Genk, Gent en Anderlecht in de EL) is ons kleine landje dit jaar bijzonder goed vertegenwoordigd in Europa. Niet alleen op het veld valt er heel wat schoon volk te bewonderen, ook ernaast. De Twitterpagina van de Champions League stelde een elftal samen bestaande uit ex-toppers die nu aan de slag zijn als trainer (bij een club in de CL of EL). Ronkende namen als Pep Guardiola (Manchester City), Luis Enrique (Barcelona), Diego Simeone (Atletico Madrid) en Zinedine Zidane (Real Madrid) mogen uiteraard niet ontbreken in de selectie. Maar ook België vaardigt een speler af, niemand minder dan Michel Preud'homme prijkt in doel. De trainer van Club Brugge krijgt onder meer de 'voorkeur' op Senol Günes (Besiktas).