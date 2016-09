Landon Donovan maakt comeback en wordt ploegmaat van Jelle Van Damme

Door: redactie

9/09/16 - 09u57 Bron: Belga

De Amerikaanse ex-international Landon Donovan gaat opnieuw voetballen en speelt voor de rest van het MLS-seizoen bij Los Angeles Galaxy. Dat heeft de ploeg van Jelle Van Damme bevestigd. De 34-jarige Donovan zette eind 2014 een punt achter zijn actieve voetbalcarrière maar keert nu terug naar de club waar hij tussen 2005 en 2014 voor speelde.

"He's back", klonk het bij Galaxy. Op het filmpje dat LA via de sociale media verspreidde, is te zien hoe een voetballer de kleedkamer binnenstapt en daar een shirtje aantrekt. Het blijkt het truitje met rugnummer 26 en de naam Donovan te zijn. De Amerikaan pakt vervolgens zijn schoenen en loopt naar het veld.



Donovan, met 57 doelpunten in 157 interlands topschutter aller tijden van de Amerikaanse nationale ploeg, verklaarde op Facebook dat hij het door blessures geplaagde Galaxy voor de rest van het seizoen wil helpen.