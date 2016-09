Coach van Toulouse moet 'enfant terrible' van Anderlecht in gareel houden en komt met waarschuwing

Door: Glenn Bogaert

8/09/16 - 21u32

video Een groot talent wiens diamant nog moet geslepen worden, maar vooral ook iemand die het niet zo nauw neemt met de regels. Op tijd op de club verschijnen, daar heeft Dodi Lukebakio een broertje dood aan. De 18-jarige flankaanvaller bakte het bij Anderlecht op dat vlak geregeld bruin en bij het Franse Toulouse willen ze dergelijke fratsen absoluut vermijden.

© photo news.

De huurling van paars-wit wil in de Ligue 1 vooral speelminuten vergaren, maar dan zal hij toch moeten leren om zijn wekker te zetten. Daar zal de technische staf wel over waken, met trainer Pascal Dupraz op kop. Die wil de jonge Belg scherp en bij de les houden of anders zal hij niet van de bank komen.



Heel jaar gemotiveerd

Op Corsica tegen Bastia kan dribbelaar Lukebakio meteen zijn kunstjes tonen en de verwachtingen liggen toch behoorlijk hoog. In Frankrijk kennen ze immers het immense potentieel van Dodi. "Hij is jeugdig, pijlsnel en heeft een uitstekende linker. Hij kan zowel links als rechts op de flank uit de voeten. Dat neemt niet weg dat hij zich op training zal moeten tonen. In het begin van het seizoen is iedereen gemotiveerd want ze zitten allemaal nog fris. Dodi Lukebakio zal dat echter een volledig jaar moeten blijven."



En laat net dat dus de grote uitdaging zijn, de juiste handleiding vinden van een groot, maar wispelturig talent. Bekijk hierboven de uitleg van zijn nieuwe coach vanaf 7'50".