Zelfbewuste Adnan Januzaj: "Moet mijn carrière niet herlanceren, wel het ongelijk van sommigen bewijzen"

Door: Glenn Bogaert

8/09/16 - 20u35 Bron: Sunderland Echo

© reuters.

Ondanks zijn jonge leeftijd is het zo stilaan vijf voor twaalf voor Adnan Januzaj. De 21-jarige aanvallende middenvelder mag bijna het stickertje 'eeuwig talent' claimen, maar zelf wil hij er niet van weten dat zijn carrière in het slop zou zitten. Bij Sunderland wil onze talentvolle landgenoot zich opnieuw in de kijker spelen én de criticasters lik op stuk geven.

Een verhuur aan Borussia Dortmund zette geen zoden aan de dijk en zijn terugkeer naar Old Trafford was ook geen onverdeeld succes, Januzaj wil nu weer openbloeien onder de bekende vleugels van de coach die hem ook bij Manchester United lanceerde, met name David Moyes. Revanchegevoelens voor de verloren jaren koestert hij echter niet, wel integendeel: "Ik ben hier niet om mijn carrière te herlanceren, wel wil ik het ongelijk van een aantal mensen bewijzen. Ik wil en zal hard werken om te tonen dat ze het bij het verkeerde eind hadden", klinkt het in de 'Sunderland Echo' behoorlijk vastberaden. "Het zit in mijn karakter om nooit op te geven. Zelfs als het even wat minder gaat, moet je altijd blijven vechten. Dat is ook wat ik gedaan heb. Nu krijg ik hier de kans om mijzelf opnieuw te bewijzen. Ik sprak met de manager en hij vroeg mij of ik naar Sunderland wilde komen. Ik heb hem geantwoord dat ik wilde voetballen. David Moyes heeft mij die kans geschonken en daarvoor wil ik hem graag bedanken."