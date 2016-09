"Neymar was dicht bij transfer naar PSG"

Door: redactie

8/09/16 - 20u05

Volgens Wagner Ribeiro, zaakwaarnemer van Neymar, was de Barça-ster afgelopen zomer dicht bij een overgang naar Paris Saint-Germain. Tegen ESPN zei de manager dat Neymar in Parijs 40 miljoen euro per jaar kon verdienen, maar toch koos voor een langer verblijf bij FC Barcelona.