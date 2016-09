Hooligans trappen zwangere vrouw met niqab in buik

© epa.

Twee hooligans van Espanyol Barcelona zijn aangehouden wegens geweldpleging tegenover een zwangere vrouw. De feiten deden zich voor op 29 augustus in het centrum van Barcelona. Twee leden van de 'Brigadas Blanquiazules', een groep ultra's met extreemrechtse sympathieën, kruisten de vrouw, die op stap was met haar echtgenoot en twee kinderen, in de straten van Barcelona. Het duo maakte enkele denigrerende opmerkingen over de niqab - een kledingstuk dat enkel de ogen vrijlaat - die de vrouw droeg. Dat was niet naar de zin van de partner van de vrouw. Het kwam tot een gevecht waarbij ook de vrouw in de klappen deelde. Eén van de twee hooligans trapte de dame, die acht maanden zwanger was, vol in de buik.



Politieagenten die getuige waren van het incident, pakten de twee vechtersbazen op. Ze worden beschuldigd van het verspreiden van haat en discriminatie, en geweldpleging. Beide hooligans zouden al sinds 2010 een stadionverbod tegen zich lopen hebben.



De vrouw werd na de feiten overgebracht naar het ziekenhuis. Uitgebreide onderzoeken brachten gelukkig goed nieuws: zowel de moeder als de foetus liepen geen verwondingen op.