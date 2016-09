Messi neemt deel aan groepstraining bij Barcelona

Thomas Lissens

8/09/16 - 11u47 Bron: Belga

Messi lijkt verlost van zijn liesblessure. © ap.

Lionel Messi lijkt hersteld van de liesblessure die hem deze week de interland tegen Venezuela kostte. De Argentijnse sterspeler verscheen vandaag op het trainingsveld van zijn club FC Barcelona. Hij werkte er het eerste deel van de groepstraining af. Daarna volgden nog enkele specifieke oefeningen.

Messi moest dinsdag passen voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela (2-2). Hij sukkelde met overbelastingsverschijnselen. Enkele dagen eerder had de aanvaller zijn land voorbij Uruguay geloodst in zijn eerste interland sinds zijn 'comeback' bij de Albiceleste.



Barcelona ontvangt zaterdag Alaves op de derde speeldag in de Primera Division.