Laurent Ciman gaat met Montreal zwaar onderuit tegen Orlando

Thomas Lissens

8/09/16 - 10u58 Bron: Belga

© ap.

Laurent Ciman heeft met zijn Canadese team Montreal Impact met 1-4 verloren van Orlando City in de Major League Soccer (MLS). De voormalige Rouche speelde centraal achterin de volledige wedstrijd bij de thuisploeg.

Didier Drogba had Montreal na amper 2 minuten op voorsprong gebracht in het Saputo Stadium, waar ruim 17.000 mensen de partij bijwoonden. Dankzij onder meer twee goals van de Braziliaanse vedette Kaka zette Orlando de scheve situatie recht.



Montreal staat met 37 punten uit 27 wedstrijden vijfde in de Eastern Conference, een plaats die recht geeft op de play-offs.