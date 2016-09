Moordmachine van Escobar komt met boodschap voor Suarez en Cavani

Thomas Lissens

John Jairo Velásquez slachtte 300 mensen af, maar hij werd enkel veroordeeld voor één moord. © Screenshot Twitter.

video De Uruguayaanse nationale ploeg, en speerpunten Luis Suarez en Edinson Cavani in het bijzonder, hebben aanmoedigingen gekregen uit opvallende hoek. Niemand minder dan de Colombiaan John Jairo Velásquez, de voormalige rechterhand van drugsbaron Pablo Escobar, stak de Uruguayaanse selectie een hart onder de riem.

Velásquez gaf op het einde van de vorige eeuw de opdracht voor duizenden moorden en hij slachtte zelf ruim 250 mensen af. Toch moest 'Popeye' enkel naar de gevangenis voor de moord op presidentskandidaat Luis Carlos Galán in 1989.



"Een warme groet aan de Uruguayaanse selectie en aan Luis Suarez en Edinson Cavani in het bijzonder", zei Velásquez in een videoboodschap. "Ik schenk jullie al mijn liefde en respect. Jullie zijn de trots van Uruguay."



En de aanmoedigingen van Velásquez vielen duidelijk niet in dovemansoren, want Uruguay veegde in de voorronde op het WK van 2018 in Rusland de vloer aan met Paraguay (4-0). Cavani deed de netten twee keer trillen en Suarez stond één keer aan het kanon.