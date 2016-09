'Oude man' Ronaldinho kondigt afscheid aan

Door: redactie

7/09/16

© pro shots.

Ronaldinho wil nog één jaar vlammen. Dat zei het Braziliaanse voetbalicoon op een persconferentie in New York. De voormalige wereldvoetballer van het jaar (36) zit zonder club en is op zoek naar een laatste uitdaging als speler.



"Ik ben een oude man nu", grinnikte Ronaldinho. "Ik ben 36, niet 26 zoals ik ooit was. Ik ben aan het kijken hoe ik mijn loopbaan op een mooie manier kan afsluiten. Mijn idee is om nog één jaar te spelen."



Nadat hij eind 2015 afscheid nam van Fluminense uit zijn vaderland is Ronaldinho clubloos. Toch zit de oud-speler van onder meer Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain niet stil. "Ik ben bezig met nieuwe projecten op het gebied van muziek en voetbal. Dat zijn, zoals bekend, mijn twee passies."