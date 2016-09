Vrouwelijke ref legt match even stil wanneer fan haar toeroept dat ze de "afwas moet doen"

Door: redactie

In Spanje is afgelopen weekend een bijzonder schrijnend geval van seksisme in het voetbal voorgevallen. De wedstrijd tussen UE Valls en Cambrils Unio in de Catalaanse tweede klasse werd geleid door Marta Galego, een vrouwelijke scheidsrechter. Één supporter in het publiek kon haar (beslissingen) maar matig appreciëren en riep in de 23ste minuut: "Ga de afwas doen!". Galego legde de match enkele minuten stil en eiste dat de desbetreffende man werd weggeleid. De andere fans in Camp del Vilar, de thuishaven van UE Valls, staken de ref een hart onder de riem en begonnen massaal te applaudiseren. Uiteindelijk werd de boeman uit het stadion gestuurd en kon de wedstrijd weer hervat worden. UE Valls won de opener van het nieuwe seizoen met het kleinste verschil. Molina tekende iets voorbij het uur voor de enige treffer.