Simeone zweert trouw aan Atlético Madrid

7/09/16 - 20u54 Bron: ANP

Diego Simeone blijft gewoon aan als trainer van Atlético Madrid. De 46-jarige Argentijn liet zich afgelopen seizoen na de verloren finale van de Champions League tegen Real Madrid in vage bewoordingen uit over zijn toekomst, maar heeft woensdag een eind gemaakt aan alle speculaties.

"We verhuizen volgend seizoen naar een prachtig nieuw stadion en daar hoop ik bij te zijn'', zei de markante coach bij de presentatie van zijn autobiografie. "Toen ik hier kwam als trainer was ik optimistisch over de kansen van de club en dat ben ik nog steeds.''



Een bepalende speler als Antoine Griezmann liet bijvoorbeeld zijn toekomst bij de club afhangen van het aanblijven van Simeone. "Hij heeft me daarover gebeld en ik zal niet ontkennen dat ik dat waardeer. Antoine heeft het in zich om zich te meten met spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.''