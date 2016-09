Dolly Menga kiest voor nieuw avontuur bij Israëlische topclub

Door: redactie

7/09/16 - 15u43 Bron: Belga

Dolly Menga, hier nog in actie voor Lierse SK © photo news.

De Angolese Belg Dolly Menga trekt op huurbasis van het Portugese Sporting Braga naar het Israëlische Hapoel Tel Aviv. Dat maakte zijn makelaar Dudu Dahan bekend op Twitter.

Dolly Menga was vorig seizoen bij de Portugese eersteklasser Tondela aan de slag, ook al op huurbasis. Voordien verdedigde het jeugdproduct van Standard ook al de kleuren van STVV, Lierse, Torino en Benfica.



De 23-jarige Menga was in het verleden jeugdinternational voor België, maar koos in 2014 voor het nationale team van Angola. Met Angola behaalde hij voorlopig zes caps.