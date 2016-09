Hittegolf bedreigt Spaanse competitie: "Voetballen gaat gewoon niet"

Redactie

7/09/16 - 15u29 Bron: AD.nl

© anp.

Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse voetbalcompetities, heeft tijdens een interview met radioshow El Partidazo de Copegesproken over het mogelijk niet doorgaan van een aantal competitieduels komend weekend. Reden: er wordt een hittegolf verwacht.

"We hebben gesproken met de scheidsrechters om ervoor te zorgen dat spelers genoeg tijd krijgen om water te kunnen drinken tijdens de wedstrijd, maar voetballen bij 36 of 37 graden gaat gewoon niet'', was het standpunt van Tebas. "Het is wel mogelijk om de wedstrijden te verzetten naar acht uur 's avonds, maar in veel steden is de temperatuur dan nog steeds hetzelfde."



Ticketprijzen

In het interview kwamen ook de (hoge) ticketprijzen aan bod. Tebas is van mening dat de clubs door de nieuwe verdeling van de televisie-inkomsten de prijs voor een toegangskaartje omlaag kunnen halen. "Ze maken er nu toch geen verlies meer op. Ik heb het al tegen de meeste clubs gezegd en veel hebben de prijzen aangepast."