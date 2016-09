Zlatan bereidt zich voor op Manchester derby, en dat hebben ze bij City geweten

Manu Henry

Zaterdag is het zover, dan staan José Mourinho en Pep Guardiola voor het eerst oog in oog in de altijd beladen Manchester derby. Voor Zlatan Ibrahimovic is het de eerste keer dat hij zelf deel kan uitmaken van die clash. Maar Zlatan zou Zlatan niet zijn moest hij niet eerst het andere kamp -Manchester City in dit geval- voor aanvang nog wat jennen. In een videoboodschap op Instagram heeft de topschutter van Manchester United (3 goals in evenveel Premier League-matchen) een speciaal pakketje voor kersvers City-doelman Claudio Bravo. "Welkom in Manchester! Hier vind je een trainingsvestje, je zal het nodig hebben. Tot zaterdag", titelt de rijzige Zweed het bericht.