Man United-fans niet te spreken over beperkt aantal tickets voor Europese clash met Feyenoord

7/09/16 - 12u00

Fans van Manchester United zijn boos dat ook zij de dupe zijn van de halvering van de capaciteit van De Kuip in de Europa League. Er kunnen nu 'slechts' 1.400 supporters met een ticket de oversteek maken vanuit Engeland.

Vanwege de ongeregeldheden bij de laatste Europese thuiswedstrijd van Feyenoord (op 26 februari 2015 tegen AS Roma), heeft de Rotterdamse club besloten om de capacititeit van De Kuip te halveren. Naast het leeg laten van de vakken direct naast het veld, zullen voor de vakken op de eerste ring achter het doel ook minder kaarten worden verkocht.



Duizend minder

Nu blijkt ook dat de uitfans woren benadeeld. Normaal gesproken zitten er zo'n 2.400 fans van een Europese tegenstander in De Kuip, maar dat zijn er dit keer duizend minder.



Gevaarlijke situaties

De Britse Daily Mail, die in het bezit is van een brief van supportersvereniging M.U.S.T, meldt dat de United-fans niet inzien waarom zij het slachtoffer moeten zijn van de maatregelen. "We zijn blij dat United voor ons belang is opgekomen, maar helaas is er te weinig tijd om nog iets aan deze uitkomst te veranderen. We hebben ook aan de Nederlandse autoriteiten duidelijk gemaakt dat er nu veel fans zonder tickets naar het stadion zullen reizen en alsnog aan een kaartje voor de wedstrijd zullen proberen te geraken. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren."